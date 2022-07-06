Кабул, , 10:32 — REGNUM Бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил в интервью «Аль-Арабия», что недавнее собрание улемов в зале Лойя джирги было «внутренним собранием талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». По его словам, большинство участников этой встречи были представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и лишь немногие посторонние лица приняли в ней участие.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Он добавил, что это была «встреча учёных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», а не Лойя джирга, где присутствуют представители разных групп общества и решают важные вопросы.

В своём интервью Карзай упомянул о последствиях побега бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани и сказал, что его побег привёл к падению правительства.

По словам Карзая, он «убеждён» в том, что Ашраф Гани не должен был покидать страну. Его побег вызвал крах правительства, армии, полиции и государственных институтов. Политик считает, что в результате побега Ашрафа Гани тысячи образованных людей и миллионы афганцев покинули страну и стали беженцами в разных странах. Кроме того, бегство бывшего президента дало почву для других правительств действовать по своему усмотрению, и Афганистан потерял свои валютные резервы.

Хамид Карзай заявил, что исполнял свой долг президента в течение четырнадцати лет и согласно положениям афганской конституции передал власть избранному президенту и ни в коем случае не хочет снова возвращаться к власти.