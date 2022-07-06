Хабаровск, 6 июля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Хабаровске строится новый пассажирский терминал международных воздушных сообщений аэропорта имени Г. И. Невельского, сообщает телеграм-канал «Полпредство ДФО».

Хабаровск

Создание нового пассажирского терминала реализуется в рамках второго этапа развития пассажирской терминальной инфраструктуры аэропорта Хабаровска. Терминал будет площадью 20,5 тыс. кв. метров и войдёт в единый аэровокзальный комплекс.

Пропускная способность нового терминала позволит обслуживать до 1 млн пассажиров международных направлений ежегодно.

Терминал будет оснащён двумя телетрапами, семью лифтами различного назначения, а также установят шесть эскалаторов, два уровня автоматизированной обработки багажа и 11 стоек регистрации. Особое внимание при проектировании уделено соблюдению условий «Доступной среды»