Ишим, Тюменская область, 6 июля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Тюменской области за ложное сообщение о минировании моста мужчина приговорён к условному сроку. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Shkolazhizni.ru Телефонный терроризм

Судом установлено, что 23 февраля 2022 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии в своём доме по ул. Советская в деревне Лапина Абатского района, позвонил со своего мобильного телефона в экстренную службу и сообщил о якобы заминированном железнодорожном мосте в Ишиме.

«Сидя у печки, я скрутил самокрутку и закурил. Когда курил, то размышлял о работе специальных служб. При просмотре телепередач и фильмов видел, как спецслужбы мгновенно работают и устанавливают преступника. Хотя знал об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, но надеялся, что меня не найдут. Набрал номер «112» и, не представившись, сообщил, что заминирован мост в Ишиме, и что взорвётся поезд и будет теракт», — заявил мужчина в суде.

Сотрудники полиции приехали раньше, чем он докурил самокрутку. Взрывное устройство на мосту обнаружено не было. Отмечается, что гражданин своим ложным сообщением отвлёк силы и средства полиции, а также нарушил график движения железнодорожного транспорта.

Суд признал «минёра» виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») и назначил ему наказание три года условно с испытательным сроком в четыре года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Сыктывкара приговорён к реальному сроку лишения свободы в колонии за ложное сообщение о готовящемся взрыве.