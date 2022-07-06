Казань, , 10:32 — REGNUM В Татарии для молодых педагогов намерены возобновить грант «Наш новый учитель». Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

Педагоги Иван Шилов © ИА REGNUM

В республике поддержка учителей в рамках данного гранта оказывалась с 2011 года. Надбавка к зарплате до 10 тыс. рублей выплачивалась ежемесячно в течение первых трех лет работы педагога. Благодаря гранту в образовательные учреждения ежегодно привлекались порядка 200 молодых специалистов.

«В 2020 году грант был отменен в силу финансовых обстоятельств. Сейчас прорабатывается вопрос, и вроде есть принципиальное решение, что этот грант будут возобновлять», — добавил Поминов.

В 2021 году в систему образования РТ пришли более 900 педагогов. За это же время уволились около 240 молодых специалистов.

По мнению первого заместителя министра образования и науки РТ, для закрепления молодых педагогов необходимы меры социальной поддержки.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по программе «Земский учитель» на 2022 год выделена квота на 10 педагогов.

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