Тренто, , 10:30 — REGNUM Прокуратура Италии не считает кого-либо виновным в трагедии с обрушением части ледника в Доломитовых Альпах, заявил 6 июля прокурор Тренто Сандро Раймонти.

Альпы

По мнению надзорного ведомства, исходя из имеющихся данных, трагедию нельзя было ни предвидеть, ни предотвратить, а потому говорить о «преступлении по неосторожности» не представляется возможным.

Трагедия произошла 3 июля. Семь человек погибли, более десяти пострадали. Причиной обвала массивного куска ледника стали высокие температуры — на высоте 3000 метров было +10 градусов.