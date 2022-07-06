Москва, , 10:28 — REGNUM Экономическая ситуация в США резко ухудшается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил директор центра макроэкономических исследований финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий.

«Специалисты JP Morgan Chase ухудшили свой прогноз по динамике американской экономики и считают, что та находится в опасной близости к рецессии. И в этом отношении банковских аналитиков трудно в чем-то упрекнуть, — сказал Балацкий. — Например, в I квартале 2022 года ВВП США показал рост на 2,5% в годовом выражении, а во II квартале — только на 1%. Однако показатель ВВП (внутреннее производство на территории США) уводит в сторону от происходящих событий, давая картину хотя и невзрачную, но не слишком драматичную. А вот если рассмотреть показатель ВНП (производство американских компаний как внутри сраны, так и за ее пределами), то ситуация резко ухудшается. Например, в I квартале 2021 года ВНП США подскочил по сравнению с IV кварталом 2020 года на 1,46% (с 18,9 до 19,3 трлн долларов), тогда как ровно через год небольшой скачок превратился в падение, составившее 0,22% (с 20,0 до 19,9 трлн долларов)».

Но, как отметил Балацкий, I квартал 2022 года еще не вобрал в себя негативные эффекты геополитического противостояния Запада и России.

«А вот II квартал просто обязан показать падение. Это означает, что в США два квартала подряд ВНП падает, а это и есть определение рецессии», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, велика ли вероятность рецессии в экономике США.

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