Космодром «Восточный», Амурская область, , 10:35 — REGNUM Американская сторона определилась с кандидатами на космический полёт на российском корабле «Союз». Об этом гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил 6 июля журналистам.

Американские астронавты NASA Kennedy

Он заявил, что назвать фамилии астронавтов не будет, пусть это делают в США.

«Сейчас называть фамилию астронавта, делать ему рекламу мы не будем», — сказал Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне правительство России распорядилось провести переговоры между Роскосмосом и НАСА о перекрёстных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на Международную космическую станцию. Позднее Рогозин сообщил, что стороны начали такие переговоры.

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