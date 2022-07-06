Новосибирск, , 10:29 — REGNUM Новосибирская область вошла в число регионов России, где появятся первые индустриальные парки по переработке отходов. Это следует из информации, опубликованной в официальном телеграм- канале правительства РФ.

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«Предприятия по переработке отходов смогут претендовать на господдержку. Управляющим компаниям таких предприятий государство компенсирует часть затрат на создание и модернизацию», — говорится в сообщении.

На строительство таких парков будет направлено 10 млрд рублей.