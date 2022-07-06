Циолковский, Амурская область, , 10:27 — REGNUM Ракетно-космический комплекс «Амур» на космодроме Восточный будет достроен в декабре 2023 года. Об этом заявил 6 июля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время визита в город Циолковский Амурской области, сообщила пресс-служба корпорации.

Дмитрий Рогозин Пресс-служба Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики

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«Мы планируем в декабре все основные строительные работы здесь завершить, чтобы уже весной 2023 года приступить к облагораживанию территории, а технологи начнут монтаж и испытания оборудования внутри помещений», — сказал Дмитрий Рогозин.

По его словам, осуществить первый запуск со стартовой площадки «Ангары» планируется в декабре 2023 года. В 2024 году, как предполагается, будут начаты испытания систем спасения пилотируемого корабля «Орёл».

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в Циолковский Дмитрий Рогозин также заявил, что город соединят с аэродромом космодрома «Восточный» наземным метро.