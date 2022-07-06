Иркутск, , 10:26 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 6 июля известило о завершении расследования уголовного дела в отношении директора ООО «КапСтрой», обвинённого в уклонении от уплаты налогов с деятельности организации в особо крупном размере.

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В ходе предварительного следствия установлено, что с целью уклонения от уплаты налогов руководитель организации организовала отражение в бухгалтерском и налоговом учётах организации за 2, 3, 4 кварталы 2014 г. и 1 квартал 2015 г. сделок с 5 контрагентами, которые фактически для ООО «КапСтрой» работ не выполняли и каких-либо товаров не поставляли.

Это повлекло занижение налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость с деятельности организации и как следствие неуплату налога в особо крупном размере. Бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму около 64 млн рублей.

В настоящее время ущерб по уголовному делу обвиняемой возмещён в полном объёме.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Иркутска для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии выявлен факт уклонения от уплаты налогов в крупном размере руководством республиканского предприятия «Теплоэнерго». В течение двух с половиной лет, начиная с 2015 года, компания не выплачивала налоги на добавленную стоимость и накопила задолженность в сумме 34 млн рублей.

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