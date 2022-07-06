Екатеринбург, 6 июля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге будут судить двух местных жителей. Их обвиняют в мошенничестве, совершённом организованной группой, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Metapop.com Мошенник

По версии следствия, в январе 2022 года двое уральцев похитили у пенсионеров более 3,8 млн рублей. Злоумышленники использовали схему «родственник попал в ДТП». Обвиняемые выполняли роль курьеров. Они приезжали к пожилым людям и забирали деньки, необходимые якобы для ухода их родственников от ответственности за совершение ДТП.

Мужчин задержали благодаря бдительности одной из свердловчанок. Она вовремя осознала, что её пытаются обмануть и обратилась в полицию. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга.