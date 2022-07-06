Уфа, 6 июля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Экс-заместителя главы администрации Кушнаренковского района Башкирии обвинили в присвоении бюджетных средств. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

По версии следствия, с января 2015 года по декабрь 2016 года обвиняемый при отсутствии полномочий издавал приказы о своем премировании, на основании которых он получил более 420 тысяч рублей и потратил их на свои нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый признал. Материалы дела переданы в Кушнаренковский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сотрудника ГИБДД обвинили в получении взяток.