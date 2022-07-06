Элиста, 6 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили семь человек, выписаны с выздоровлением десять ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 6 июля.

Permkrai.ru Коронавирус

Стационарное лечение понадобилось 13 пациентам, заболевшим COVID-19. Состояние одного человека врачи оценивают как тяжёлое.

Всего в Калмыкии выявили 51 900 носителей коронавируса, вылечился 50 921 ковид-пациент. Зарегистрировано 843 летальных исхода среди заболевших COVID-19.