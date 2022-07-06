Токио, 6 июля 2022, 10:22 — REGNUM Евросоюз не собирается воевать с Россией, основным ответом на военную спецоперацию на Украине будут оставаться санкции. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью японской газете Yomiuri.
По его мнению, принятые против России меры уже начали действовать и «будут усиливаться в ближайшие месяцы».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.