Токио, , 10:22 — REGNUM Евросоюз не собирается воевать с Россией, основным ответом на военную спецоперацию на Украине будут оставаться санкции. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью японской газете Yomiuri.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что, когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим воевать с Россией, в основе этого ответа сейчас лежат экономические санкции», — сказал он.

По его мнению, принятые против России меры уже начали действовать и «будут усиливаться в ближайшие месяцы».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.