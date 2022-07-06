Минск, 6 июля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Законопроект, согласно которому может быть введено лишением гражданства граждан Белоруссии, осуждённых в стране за экстремизм или причинение тяжкого вреда интересам государства и находящимися за границей, готовится в республике. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Под руководством Натальи Кочановой (спикера верхней палаты парламента — ред.) состоялось заседание экспертного совета. Эксперты рассмотрели ряд вопросов, в их числе проект закона «Об изменении закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь"», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что этот законопроект должен способствовать обеспечению национальной безопасности Белоруссии, а также стабильности общественно-политической системы и конституционных основ государственного устройства республики.

«Одной из предлагаемых экспертами новаций является введение нормы об утрате гражданства в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам государства, если такое лицо находится за пределами Республики Беларусь», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подполковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что воевавший на стороне киевского режима белорусский националист Иван Марчук был ликвидирован под Лисичанском.