Новосибирск, 6 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Новосибирске возбуждено уголовное дело факту причинения тяжкого вреда здоровью ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

nsk. sledcom.ru Дерево упало на ребёнка в Новосибирске

Установлено, что накануне вечером, 5 июля, 9-летний ребёнок катался на велосипеде в Нарымском сквере. На него упало дерево, находившееся в аварийном состоянии. Сейчас ребёнок находится в медицинском учреждении.

Следователи назначили ряд экспертиз. Расследование продолжается.