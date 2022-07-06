Сеул, 6 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал военных дать быстрый и жёсткий ответ в случае враждебных действий со стороны КНДР, сообщает KBS.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Данное заявление южнокорейский лидер сделал 6 июля в ходе заседания военного командования.

Глава государства подчеркнул, что военные должны показать решимость в выполнении своей главной задачи, которая заключается в защите суверенитета и территориальной целостности страны, имущества и жизни граждан.

Юн Сок Ёль также призвал повысить обороноспособность страны для успешного сдерживания ракетной и ядерной угроз со стороны Пхеньяна.

Отметим, что в ходе заседания обсуждались рабочие направления в оборонной политике правительства Южной Кореи, в частности укрепление возможностей для противодействия северокорейским угрозам, скорейшее принятие на вооружение пилотируемых и беспилотных систем на основе искусственного интеллекта, обеспечение устойчивого контроля командования над войсками и улучшение условий службы офицеров.