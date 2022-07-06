Брисбен, Австралия, 6 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Брисбене, столице штата Квинсленд, расположенного на северо-востоке Австралии, были зарегистрированы два самых холодных дня за последние 66 лет. Об этом 6 июля сообщил телеканал Nine News.

Lachlan Fearnley Брисбен, Австралия

По данным сайта Weatherzone, максимальные температуры в городе 4 и 5 июля составляли 14,4°C и 14°C соответственно.

Температуры в обоих случаях значительно ниже долгосрочного среднего показателя июля, который находится на отметке в 22 градуса по Цельсию. Речь также идет о первое паре суток в Брисбене, когда температура держалась ниже 15 градусов по Цельсию с 1956 года.

В настоящее время в Австралии протекает зима. Привычные для жителей Северного полушария погодные сезоны не совпадают с австралийскими, поскольку Австралия расположена южнее экватора.