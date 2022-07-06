Астана, 6 июля, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Казахстанского политзаключенного Ермека Тайчибекова преследуют за то, что он посещает библиотеку в лагере. Об этом ИА REGNUM 6 июля сообщил сам Тайчибеков.

Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков

«Администрация лагеря начала приписывать мне нарушения по причине того, что я посещаю библиотеку. В этом лагере всем разрешено посещать библиотеку, кроме меня», — рассказал Тайчибеков.

Вначале заключенного просто выгоняли из библиотеки, потом стали требовать $100 за её посещение, сообщил собеседник агентства.

«После отказа мне подкинули нитку с иголкой, и я оказался в СУС (строгие условия содержания — ИА REGNUM). Они специально меня уничтожают, вся вертикаль — от Токаева до рядового сотрудника лагеря. Все настроены крайне враждебно по отношению ко мне. Солдаты войскового наряда открыто мне говорят — если что-то изменится, мы тебя под шумок убьём», — рассказал Тайчибеков.

Всё это делается в том числе для того, чтобы лишить политзаключенного возможности освободиться по УДО.

Напомним, что блогер и предприниматель Ермек Тайчибеков был приговорён судьей Аэузовского суда г. Алма-Аты Дианой Джузбаевой к 11 годам заключения строгого режима после интервью одному из российскому изданий.