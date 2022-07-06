Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Инвесторы устремились в активы-«убежища», что свидетельствует о страхах перед рецессией, охвативших мировые рынки, сообщает 6 июля Financial Times.

Федеральная резервная система США AgnosticPreachersKid

Доходность 10-летних государственных облигаций США упала ниже доходности двухлетних облигаций в третий раз за 2022 год. Так называемые инверсии кривой доходности предшествовали каждой рецессии в США за последние 50 лет — рецессия наступала не сразу же, но в течение последующих двух лет.

Настроения инвесторов в последние дни ухудшились из-за признаков того, что устойчивая инфляция наряду с ростом стоимости заимствований по мере повышения процентных ставок Федеральной резервной системой всё сильнее бьет по бизнесу и населению.

Анализ производственного сектора США, проведенный Институтом управления поставками, указал на снижение в июне числа новых заказов и занятости, что усилило тревогу по поводу состояния крупнейшей экономики мира.

Прогноз Федерального резервного банка Атланты, учитывающий поступающие экономические данные, указывает на снижение экономической производительности в США во втором квартале на 2,1% в годовом исчислении вслед за падением в первом квартале. Рецессия обычно определяется как спад в течение двух последовательных кварталов.

В Великобритании глава Банка Англии Эндрю Бейли выступил с предупреждением о том, что «перспективы мировой экономики значительно ухудшились».

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