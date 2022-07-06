Канберра, , 10:24 — REGNUM В Австралии в ближайшее время могут появиться сразу две вакцины, разработанные специально для противодействия «Омикрону». Об этом 6 июля сообщил телеканал Nine News.

Вакцина

Два новых препарата были изготовлены фармацевтическим гигантом Pfizer.

Администрация терапевтических товаров Австралии, входящая в состав министерства здравоохранения и ухода за престарелыми, предоставила предварительное разрешение на использование препаратов, что является первым шагом на пути к регистрации вакцин.

Подробности насчет новых вакцин не приводится, но отмечается, что две различных вакцины действуют против «Омикрона» по-разному.

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