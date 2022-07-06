Рим, 6 июля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Италия достигла предела по числу мигрантов, которых может принимать на своей территории, заявил премьер-министр Марио Драги.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Драги заявил, что число прибывающих в стране мигрантов в 2022 году значительно выросло.

Италия старается избегать дискриминации, принимать мигрантов, но если другие страны и ЕС в целом не будут оказывать помощь, Рим в одиночку с этой задачей не справится, отметил он.