Тюльганский район, Оренбургская область, , 10:16 — REGNUM В Оренбургской области суд привлёк пенсионера к административной ответственности за то, что мужчина ударил ребёнка, сообщили в пресс-службе Тюльганского райсуда.

Трость Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Пожилой человек ударил ребёнка по голове тростью, на которую опирался при ходьбе. Мальчик испытал физическую боль и получил рану виска. Оренбуржец пояснил, что во дворе многоквартирного дома играли дети, подбегали к нему и говорили «здрасьте». Мужчину разозлила эта детская игра.

Суд назначил правонарушителю штраф. Его размер составил 10 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.