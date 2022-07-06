Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM На станции метро «Звенигородская» в Петербурге во второй половине августа приступят к ремонту эскалаторов. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Учреждение выдало ордер на размещение на временной основе инженерных коммуникаций для ремонта наклонного хода вестибюля станции на пятой линии Петербургского метрополитена. Специалисты смогут приступить к размещению материалов и оборудования.

ГАТИ выдала разрешение на проведение работ с 19 августа 2022 года по 17 апреля 2023 года.

Напомним, что сейчас идёт реконструкция вестибюля станции «Московская». В связи с этим выход возможен лишь на одноимённую площадь. Капитальный ремонт в конце 2022 года начнется на станции «Ладожская».

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