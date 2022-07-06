Санкт-Петербург, 6 июля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. На станции метро «Звенигородская» в Петербурге во второй половине августа приступят к ремонту эскалаторов. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Учреждение выдало ордер на размещение на временной основе инженерных коммуникаций для ремонта наклонного хода вестибюля станции на пятой линии Петербургского метрополитена. Специалисты смогут приступить к размещению материалов и оборудования.

ГАТИ выдала разрешение на проведение работ с 19 августа 2022 года по 17 апреля 2023 года.

Напомним, что сейчас идёт реконструкция вестибюля станции «Московская». В связи с этим выход возможен лишь на одноимённую площадь. Капитальный ремонт в конце 2022 года начнется на станции «Ладожская».