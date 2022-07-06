Ремонт эскалаторов на «Звенигородской» в Петербурге начнется в августе
Санкт-Петербург, 6 июля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. На станции метро «Звенигородская» в Петербурге во второй половине августа приступят к ремонту эскалаторов. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.
Учреждение выдало ордер на размещение на временной основе инженерных коммуникаций для ремонта наклонного хода вестибюля станции на пятой линии Петербургского метрополитена. Специалисты смогут приступить к размещению материалов и оборудования.
ГАТИ выдала разрешение на проведение работ с 19 августа 2022 года по 17 апреля 2023 года.
Напомним, что сейчас идёт реконструкция вестибюля станции «Московская». В связи с этим выход возможен лишь на одноимённую площадь. Капитальный ремонт в конце 2022 года начнется на станции «Ладожская».