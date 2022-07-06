Сидней, Австралия, , 10:26 — REGNUM Финансирование на случай стихийных бедствий было одобрено для 23 районов местного самоуправления в австралийском Новом Южном Уэльсе, поскольку наводнения на побережье Австралии продолжает сотрясать самый населенный штат. Об этом 6 июля сообщил телеканал Nine News.

Наводнение 28.mchs.gov.ru

Жители 23 районов местного самоуправления будут иметь право на единовременную выплату в размере 1 000 долларов на каждого взрослого и 400 долларов США на ребенка.

Отмечается, что на выплаты смогут рассчитывать не только те, кто непосредственно пострадал от наводнений, но также и ближайшие родственники граждан, погибших или пропавших без вести во время разгула стихии.

Люди могут подать заявку на получение платежей через правительственный веб-сайт Services Australia или по телефону. Выплаты начнут осуществляться уже завтра, 7 июля.

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