Москва, , 10:15 — REGNUM Вероятность рецессии в США превышает 50%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«По данным американских аналитиков, вероятность рецессии в США превышает 50%. И пока причин верить в позитивный исход нет, — констатировал Сафонов. — Цены на энергоносители продолжают повышательный тренд, высокий уровень инфляции в США и еврозоне будет и дальше служить ограничением для роста потребления. Снова начался рост заболеваемости коронавирусом. Кроме того, в конце летнего сезона начнёт действовать фактор роста стоимости продуктов питания».

При этом он отметил, что безработица в США остаётся на низких значениях — 3,6%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что многие ведущие экономики мира в ближайшие 12 месяцев впадут в рецессию.