Пенза, , 10:29 — REGNUM Грант в размере 678,1 млн рублей предоставлен из федерального бюджета Пензенской области по итогам работы в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Здание правительства Пензенской области Pnzreg.ru

Уточняется, что оценка проводилась по 20 показателям. Большую часть выделенных средств планируют направить на реализацию социально значимых проектов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, правительственный грант за достижение показателей социально-экономического развития получила Самарская область.

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