Канберра, 6 июля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. С 6 июля непривитые граждане иностранных государств могут беспрепятственно въезжать на территорию Австралии. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Олег Кугаев До встречи, Австралия!

В то же время журналисты пишут, что действовавшие на протяжении всей пандемии ограничения были отменены несмотря на то, что в самом населённом штате Австралии Новом Южном Уэльсе эпидемиологическая ситуация ухудшается.

Главный санитарный врач штата доктор Керри Чант предупредил, что пик числа случаев коронавируса и госпитализаций ожидается на конец июля-начало августа.

Отмечается, что новая волна распространения коронавируса увеличила шансы на то, что четвертая прививка от COVID-19 станет более доступной. В настоящее время ее могут сделать только австралийцы старше 65 лет и другие группы риска.