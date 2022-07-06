Анадырь, , 10:13 — REGNUM В рамках реализации проекта по реконструкции причала на левом берегу Анадырского лимана строят три причала: грузовой, грузопассажирский и пассажирский общей длиной 145,5 метров с учетом пандусов, а также берегоукрепления откосного типа общей длиной 155,7 метра, сообщили в департаменте промышленной политики Чукотки.

Анадырский лиман Kondrashov F.A

Кроме того, предусмотрено строительство административно-бытового здания и КПП.

Выполнением работ занимается ФГБУ «Морспасслужба». Отмечается, что все материалы и оборудование есть.

Техническая готовность составляет 50%, завершить работы планируется в сентябре.

«Реализация проекта обеспечит безопасность морских перевозок через лиман. В навигационный период между Анадырем и посёлком Угольные Копи пассажиров и автотранспорт перевозят катера и баржи», — добавили специалисты.