Бердск, Новосибирская область, , 10:15 — REGNUM В Бердске стадионе «Авангард» будет открыта BMX-трасса федерального уровня. После завершения строительных работ здесь будут проходить учебно-тренировочные сборы и соревнования, сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Команда BMX Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Отмечается, что также здесь заработает круглогодичный стадион для занятий физкультурой и спортом.

Объект планируют сдать в октябре 2023 года.

Отметим, что в Новосибирской области есть одна BMX-трасса. Она расположена на улице Выборной в Новосибирске.