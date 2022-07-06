Ханой, , 10:20 — REGNUM Заявления Киева о том, что российские военные обстреливают собственные города ради срыва поставок Украине западных вооружений — враньё. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-подхода в Ханое.

Сергей Лавров Mid.ru

«Ну, если коротко, врут, и факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим Министерством обороны на ежедневной основе», — сказал Лавров.

По его словам, страны Запада должны осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей в Донбассе и на Украине вне зависимости от того, что заявляют власти в Киеве.

Поставленные Западом вооружения, добавил Лавров, киевский режим использует против мирного населения. Это средства устрашения, по большому счёту — государственный террор, подчеркнул он.

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