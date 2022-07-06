Астана, 6 июля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Переименование столицы Казахстана из Нур-Султана обратно в Астану не планируется. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Ералы Тугжанов.

(сс) Ninara Нур-Султан

«Я пока для этого никаких оснований не вижу. Пока никаких оснований нет», — ответил глава правительства на соответствующий вопрос.

Его также спросили, планируется ли изменить дату празднования Дня города в Нур-Султане, так как она совпадает с днём рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — 6 июля.

«Мы празднуем не день рождения одного человека, мы празднуем День столицы, — сказал премьер-министр. — Как отмечали день рождения города Нур-Султан, так и будем отмечать».

Напомним, на референдуме о поправках в конституцию Казахстана среди прочих вынесли вопрос о лишении Назарбаева статуса «отец нации» (елбасы). При этом президент республики Касым-Жомарт Токаев призвал не забывать о заслугах первого президента перед государством.