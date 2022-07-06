Кабул, 6 июля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Мулла Якуб Муджахид, министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, отправился в Катар. Об этом сообщили источники, близкие к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет газета «8 Собх».

CIA Катар

По информации этих источников, глава оборонного ведомства отправился в Катар 5 июля, где проведёт встречи с официальными лицами этой страны.

Пока более подробной информации об этой поездке талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставили.

Несколько дней назад министр иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки также посетил Катар, где встретился с официальными лицами зарубежных стран.