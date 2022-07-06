Уфа, , 10:14 — REGNUM Сотрудника ГИББД обвинили в получении взяток в Башкирии. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, с июня 2020 по январь 2022 года в Стерлитамакском районе фигурант уголовного дела передавал предпринимателю, который занимался эвакуацией автомобилей, полученную во время службы информацию о лицах, нуждающихся в этой услуге с мест ДТП.

Отмечается, что за это обвиняемый получил денежное вознаграждение в сумме 21,5 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Свою вину обвиняемый признал. Материалы дела переданы в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии прокуратура выявила у депутата акции иностранных компаний.