Сидней, Австралия, , 10:14 — REGNUM Мужчине и женщине из Сиднея были предъявлены обвинения в отмывании ошеломляющей суммы в 22 миллиона австралийских долларов наличными ($15 млн) с помощью покупки золота на протяжении последних 16 месяцев. Об этом 6 июля сообщил телеканал Nine News.

Отмывание денег Images Money

41-летний мужчина является лицензированным торговцем драгоценными металлами и директором компании по торговле золотом.

По версии следствия, он якобы позволял своим клиентам сохранять анонимность при продажах, нарушая строгие обязательства по отчетности, необходимые для продажи золота в Австралии. Он и 35-летняя женщина якобы провернули операцию по внесению на счета более 22 миллионов долларов наличными, чтобы использовать их для скупки золота с ноября 2020 года.

Слушания по делу начнутся в одном из местных судов уже сегодня, 6 июля.