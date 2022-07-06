Циолковский, Амурская область, , 10:11 — REGNUM Города Циолковский в Амурской области соединят с аэродромом космодрома «Восточный» наземным метро. Об этом заявил 6 июля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщили в пресс-службе корпорации.

Дмитрий Рогозин Kremlin.ru

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Вагоны, которые будут курсировать между городом и космодромом могут быть двухэтажными. Производить их будет Усть-Катавский вагоностроительный завод в Челябинской области.

«Вид у них галактический. Скорость сцепки до 100 километров в час. Это очень подходящий вид транспорта. Я от этой идеи точно не откажусь. Кроме пассажирских вагонов, мы делаем грузовую платформу для перевозки космических аппаратов. То, что мне показали наши разработчики из Усть-Катава — это просто бомба», — отметил Дмитрий Рогозин.

Осмотрев взлётно-посадочную полосу аэродрома при космодроме он констатировал, что она сможет принимать воздушные судна любой грузоподъёмности.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Циолковский Амурской области с официальным визитом находятся делегация Роскосмоса и генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин. В Амурскую область они прилетели в два часа ночи по местному времени.