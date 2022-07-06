Абуджа, 6 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. На передовую группу охранников президента Нигерии Мухаммаду Бухари, следовавшую в нигерийский штат Кацина для подготовки предстоящей поездки туда главы этого государства, напали неизвестные. Об этом 6 июля сообщает газета Daily Post.

ВС Нигерии

Уточняется, что факт такого нападения подтвердил изданию помощник Бухари по связям с прессой Гарба Шеху.

Также он указал, что, вероятнее всего, нападение совершили бандиты, так как ехавшие в Кацину автомобили с сотрудниками президентской службы протокола и охранниками подверглись обстрелу из засады. При этом Шеху уточнил, что нападение неизвестных было отбито военнослужащими, полицейскими и службой безопасности.

Отметим, поездка президента Нигерии Мухаммаду Бухари в провинцию Кацина должна состоятся примерно через неделю.