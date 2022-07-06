Юстинский район, , 10:10 — REGNUM В Калмыкии по подозрению в получении крупной взятки задержан начальник Юстинского РЭС. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сотрудники полиции установили, что с мая 2018 года по март 2022 года начальник Юстинского РЭС получил от местной жительницы и бизнесмена более 400 тыс. рублей. В обмен на это на объектах предпринимательской деятельности электроэнергия потреблялась без договора, то есть незаконно.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.

Полицейские выясняют все обстоятельства совершённого преступления.