Канберра, 6 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) обнаружили еще пять зараженных участков обитания пчел. Теперь число пчел, подвергнутых варротозу, возросло на 25% всего за сутки. Об этом 6 июля сообщил телеканал Nine News.

Пчелы

Ульи с клещом варроа были обнаружены в Анна-Бей, Хизербре, Уильямтауне, Мэйфилде и Ламбтоне. Все данные районы попадают в существующую зону отчуждения, созданную вокруг Порт-Стивенса, недалеко от Ньюкасла.

Впервые клещ варроа был обнаружен в районе Ньюкасла 22 июня, что вызвало широко распространенные опасения в отношении пчеловодческой отрасли Австралии, которая ежегодно приносит стране 70 миллионов долларов.

5 июля в министерстве промышленности Нового Южного Уэльса подтвердили, что зараженные ульи были обнаружены уже в Наррабри, что находится в 400 км к северу от Ньюкасла и всего в 150 км к югу от границы Нового Южного Уэльса и штата Квинсленд.

Напомним, что все пчелы, обитающие в зоне отчуждения, должны быть истреблены.