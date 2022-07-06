Калайи-Нау, Афганистан, 6 июля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадгис увеличение количества старых и изношенных купюр на рынках провинции стало большой проблемой. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Жители говорят, что увеличение количества изношенных купюр достоинством 10, 50 и 100 афгани замедлило проведение торговых операций. Ряд владельцев магазинов в Бадгисе также отмечают, что старые купюры потом не принимаются обменными пунктами.

Они призывают талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) найти решение возникшей проблемы и снять эту заботу с населения.