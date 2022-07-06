Канберра, 6 июля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Главный орган строительной отрасли Австралии призвал Резервный банк страны ослабить повышение процентных ставок. В противном случае действия регулятора приведут к финансовому краху подрядчиков и девелоперов, занятых в строительном секторе. Об этом 6 июля сообщил телеканал Nine News.

Строительство

После того, как центробанк Австралии пошел на третье повышение ключевой ставки за последние несколько месяцев, в результате чего официальная ставка поднялась до 1,35%, глава Строительной ассоциации Австралии Денита Воун заявила, что центральный банк теперь «слишком резко задирает планку в экономике».

«Наша отрасль непропорционально сильно зависит от роста процентных ставок», — сказала Воун журналистам.

По ее словам, жесткая экономическая посадка «поставит под угрозу жизнеспособность» многих строителей, которые пережили пандемию и теперь испытывают серьезное давление в цепочке поставок.