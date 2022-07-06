Чита, , 10:07 — REGNUM Мэрия Читы 6 июля известила о возобновлении работы городского пляжа. Согласно протоколу испытаний проб питьевой воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае», качество воды водоёма II категории, отобранной из озера Кенон, пляж «Городской», соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Пляж © ИА REGNUM

На основании вышеизложенного, водный объект, используемый населением в рекреационных целях, не представляет опасности для жизни и здоровья граждан, — пояснили чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чите с 15 июня официально приступил к работе городской пляж на озере Кенон, расположенный на улице Рахова.

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