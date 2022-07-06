Вологда, 6 июля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Два человека утонули в Вологодской области 5 июля, сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС России.

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В Сокольском районе на карьере Лисьи горы при купании утонул мужчина 1994 года рождения. В настоящее время идут поиски его тела. Еще один мужчина утонул в пруду, расположенном на территории Белозерского кремля, при купании утонул мужчина. Спасатели обнаружили тело, извлекли и передали сотрудникам полиции.

По каждому факту гибели человека будет проведена проверка. Правоохранители уточнят обстоятельства, подробности и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вологодское управление МЧС сообщило о гибели в водоемах 11 человек.