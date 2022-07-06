Бердск, Новосибирская область, , 10:09 — REGNUM В новосибирском Бердске семьям капитана войск специального назначения Дмитрия Пака и сержанта Александра Жовнера, которые погибли во ходе специальной военной операции, вручили ордена Мужества. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Новосибирцы награждены орденами Мужества (посмертно) berdsk. nso.ru

«Военнослужащие были награждены указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга орденом Мужества (посмертно)», — уточнили в мэрии.

Орден Мужества Дмитрия Пака был вручён его сыну, а орден Мужества Александра Жовнера — его матери.