Белгород, , 10:11 — REGNUM Старт уборке озимых зерновых дан в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Уборка урожая Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Работы начались 5 июля на полях «Колхоза имени Горина», поскольку 2022 год — год столетия со дня рождения легендарного белгородского агрария, почётного гражданина региона Василия Горина.

«Один из главных вопросов сейчас — это вопрос безопасности. Именно поэтому на приграничных полях сейчас увеличено количество пожарных бригад и народных дружинников. Аграрии постоянно взаимодействуют с Росгвардией и МЧС. Ожидается, что год будет более урожайным, чем прошлый. Но подводить итоги ещё рано. Уборочная страда только началась», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранними зерновыми и зернобобовыми культурами в Белгородской области к урожаю 2022 года засеяно 283,5 тысячи гектаров. Техническими культурами — сахарной свёклой, подсолнечником и соей — 515,6 тысячи га.