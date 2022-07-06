Белгород, 6 июля 2022, 10:11 — REGNUM Старт уборке озимых зерновых дан в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Работы начались 5 июля на полях «Колхоза имени Горина», поскольку 2022 год — год столетия со дня рождения легендарного белгородского агрария, почётного гражданина региона Василия Горина.
Ранними зерновыми и зернобобовыми культурами в Белгородской области к урожаю 2022 года засеяно 283,5 тысячи гектаров. Техническими культурами — сахарной свёклой, подсолнечником и соей — 515,6 тысячи га.