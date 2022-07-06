Сидней, Австралия, 6 июля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. По состоянию на 6 июля интенсивность наводнений привела к тому, что местные спасательных службы Нового Южного Уэльса (штат на юго-востоке Австралии) издали постановления на эвакуацию, которые охватывают 85 тысяч человек, проживающих в Сиднее и его окрестностях. Об этом сообщил телеканал NineNews.

Сидней, Австралия

В некоторых муниципалитетах на севере штата за последние 24 часа выпало примерно 180 миллиметров осадков. Населенные пункты, расположенные вдоль реки Хантер, находятся в центре внимания аварийно-спасательных служб, поскольку ожидается, что уровень воды превысит 13 метров.

Более 50 постановлений об эвакуации уже затронули 85 000 человек.

В свою очередь министр по чрезвычайным ситуациям Нового Южного Уэльса Стеф Кук предупредил, что наводнение в штате еще не закончилось, поскольку дождевые потоки продвигаются дальше на север штата.