Партизанский район, Приморский край, , 10:05 — REGNUM В деревне Кирилловка Партизанского района 5 июля на придомовой территории 8-летнюю девочку ударило током, ночью она скончалась. Возбуждено уголовное дело — причинение смерти по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Ток Electric-tolk.ru

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Трагедия произошла во дворе частного дома, где девочка играла с другими детьми. Они обливались водой из шланга из скважины с помощью электрического насоса, и девочку ударило током.

Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту получения двумя подростками телесных повреждений в результате поражения электрическим током в деревне Кварса Воткинского района начата проверка.