Сидней, Австралия, 6 июля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Впервые за несколько десятилетий дорожные рабочие, строительные бригады и другие транспортные работники Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) приняли решение о начале забастовки. Об этом 6 июля сообщил телеканал Nine News.

1rnd.ru Ремонтные работы

6 июля Австралийский профсоюз рабочих объявил, что 24-часовая забастовка начнется уже на следующий день, то есть 7 числа.

Отмечается, что дорожники пополнят ряды железнодорожников, медсестер, акушерок и учителей, которые в эту и прошлую недели бастовали по всему штата из-за низкой заработной платы и плохих условий труда.

В Австралийском профсоюзе рабочих отметили, что предложение правительства Нового Южного Уэльса о повышении заработной платы в размере 3% на самом деле представляет собой шаг назад, поскольку реальная заработная плата дорожников понизится из-за высокой инфляции.