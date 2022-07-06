Пермь, 6 июля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Распространённые на интернет-площадках видеозаписи с участием руководителя следственного отдела по Орджоникидзевскому району стали причиной для служебной проверки, сообщает издание »Коммерсантъ».

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Телеграм-канал SHOT разместил запись, где человек, похожий на главу следственного отдела разразился нецензурной бранью в адрес других людей. Информресурс сообщает, сотрудник следственных органов приехал на место ДТП, в которое попала его сноха. Женщине на ногу наехал автомобиль. Мужчина пообещал «всем причастным» «поотрезать бошки».

По факту видеозаписи ведомство проводит служебную проверку в отношении руководителя следственного отдела Орджоникидзевского района Перми.